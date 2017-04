Koning aan tafel met 150 medejarigen in Paleis op de Dam

Kroonjaren

Meer dan 11.000 mensen hadden zich eerder dit jaar opgegeven voor het bijzondere diner. Daar zaten veel dubbele opgaves bij of mensen die zich, zo zei de koning, 'in de datum hadden vergist'. Uiteindelijk moest een notaris uit 4500 namen loten.



Vijftig plaatsen aan tafel waren er voor Nederlanders die net als Willem-Alexander op 27 april 1967 zijn geboren en honderd voor mensen met een ander kroonjaar, zoals 25 of 75.



De oudste gast was donderdag honderd jaar geworden, een op Sint-Maarten geboren en nu in Brunssum wonende vrouw. De gasten waren afkomstig uit heel Nederland, zo zei de koning in zijn korte humoristische toespraak. Zeven medejarigen komen uit Amsterdam, maar ook uit Canada was een Nederlandse emigrant ingeloot die speciaal voor het diner naar Amsterdam was gekomen.