KNMI waarschuwt voor onweersbuien

'Kans op blikseminslag, hagel en windstoten,' meldt het KNMI. Het weerinstituut verwacht dat de meeste buien tegen de ochtend verdwijnen. De waarschuwing geldt voor het zuiden en het oosten van het land. In het zuidoosten kunnen de buien langer aanhouden.



De buien begonnen vroeg in de ochtend in het midden van het land en groeiden snel uit tot flinke onweersbuien. Op sommige plaatsen viel in korte tijd 18 millimeter regen, meldt Weeronline.



Maandag wordt het nog één keer flink warm, met tot 28 graden aan de kust, tot 31 graden in het midden en tot 33 graden in het zuidoosten. Vooral in de late middag en in de avond kan onweer ontstaan en dat is precies wanneer op verschillende plaatsen de avondvierdaagse van start gaat.