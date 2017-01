KNMI geeft code oranje wegens gladheid

Er is grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel die vanuit het westen over het land trekt. Het begint met sneeuw die later overgaat in onderkoelde regen of motregen wat tot ijzel kan leiden.



"Zaterdag overdag valt er nog geruime tijd winterse neerslag in de vorm van lichte ijzel, in het zuidoosten aanvankelijk nog als sneeuw. De temperatuur loopt van het westen uit langzaam op waarmee de gladheid vanaf het einde van de ochtend geleidelijk verdwijnt. In het oosten en zuidoosten kan de gladheid echter tot in de avond aanhouden," aldus het KNMI.



De afgelopen dagen heeft de gemeente al veelvuldig gestrooid. Op de website is zijn de actuele wegen gezien waar dat is gedaan.