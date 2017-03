Kneusje Homer mag binnenkort het asiel verlaten

Benefietavond

Homer werd vorig jaar uitgedroogd gevonden op een parkeerplaats in Osdorp, en naar de dierenopvang gebracht. Hij was ernstig ondervoed en had schurft, zijn poten waren misvormd. Later bleek dat de vinder de eigenaar van Homer was, die dat uit schaamte niet had durven toegeven.



Facebookberichten over het wel en wee van de jonge hond kreeg duizenden likes; Homer schitterde in fotoshoots en bouwde een stevige fanbase op. Sindsdien is hij een superster in Amsterdam.



Omdat zijn behandelingen behoorlijk aan de prijs zijn, bedachten Amsterdamse volkszangers een benefietavond: Homer&Friends. Het feest werd bedacht door Gerry Holland, Hans Lachterop en Hanneke Bitter van café De Jordaan, en vond plaats in café Cinetone in Oost.



Maar liefst zestig bekende en minder bekende zangers zongen een nummer of drie, waaronder Dries Roelvink. Een kaartje kostte 10 euro, de gehele opbrengst ging naar Homer en lotgenoten. Het benefiet was een groot succes: er werd ongeveer 8000 euro opgehaald.



Lees ook: 'Kneusje' Homer is ineens een superster