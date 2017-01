KLM weigert passagiers wegens reisverbod Trump

Dat bevestigt een woordvoerder van KLM.



Het gaat om zeven passagiers op verschillende vliegvelden wereldwijd die naar de Verenigde Staten wilden afreizen.



Trump besloot vrijdag om vluchtelingen de komende vier maanden niet toe te laten in het land. Ook reguliere passagiers uit zeven moslimlanden zijn de komende drie maanden niet welkom in Amerika.



Het gaat om inwoners van Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen en Somalië. Voor Syriërs geld zelfs een inreisverbod voor onbepaalde tijd.



Geen enkele zin

KLM geeft aan overvallen te zijn door dit plotselinge besluit. De luchtvaartmaatschappij kan zich niet herinneren dat zoiets eerder is gebeurd.



"Helaas hebben we mensen moeten weigeren," zegt de woordvoerder van KLM. "We willen die mensen heel graag helpen, maar als we ze nu meenemen heeft geen enkele zin. Bij aankomst zullen ze toch het land niet worden ingelaten."



Compensatie

Tot nu toe gaat het om zeven passagiers die waarschijnlijk nog niet op de hoogte waren van de nieuwe regels. Of er nog meer passagiers zijn die bij KLM een vlucht hebben geboekt terwijl ze niet meer naar Amerika mogen vliegen is nog niet duidelijk.



De maatschappij betaalt de vervoerskosten van twee passagiers voor hun reis terug naar hun opstappunt. Vijf andere mensen konden al eerder worden gewaarschuwd.



Omboeken

Over de oplossing voor eventuele toekomstige passagiers wordt nog nagedacht. "Het is een zeer onduidelijke situatie waarvan we ook niet weten hoe lang het gaat duren. We hebben dus ook nog geen idee of het zin heeft om vluchten om te boeken of niet."



Eerder op de dag liet EgyptAir ook al weten passagiers niet mee te nemen door het recent ingestelde reisverbod.



GroenLinks

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat premier Mark Rutte het inreisverbod veroordeelt. "Het discrimineren van mensen op basis van hun afkomst mogen we niet accepteren, ook niet als het de president van de VS is die het doet."



"Ik wil dat premier Rutte zich scherp uitspreek tegen deze maatregel en het voortouw neemt om samen met andere EU-landen een duidelijk statement te maken, "aldus Klaver.