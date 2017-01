KLM blijft motoronderhoud Xiamen uitvoeren

Dat maakte de luchtvaartmaatschappij vrijdag bekend.



Vorig jaar besteedde Xiamen Airlines al het onderhoud aan de motoren van zijn zes Boeing 787-800's uit aan KLM. Daar komen nu ook de zes Boeing 787-900's uit de vloot van de Chinese maatschappij bij.



Motoren

Met de twee onderhoudscontracten is een totaalbedrag van 260 miljoen euro gemoeid. De Dreamliners van Xiamen Airlines zijn uitgerust met dezelfde motoren van General Electric als die van KLM.



Vliegtuigonderhoud is een markt waar moederbedrijf Air France-KLM de komende jaren veel groeimogelijkheden ziet. Met name het onderhoud aan motoren is erg lucratief.



Luchtbrug

De motorenwerkplaats van KLM op Schiphol-Oost krijgt jaarlijks zo'n tweehonderd vliegtuigmotoren binnen voor onderhoud of reparatie. Zeven op de tien zijn van andere maatschappijen dan KLM zelf of zusterbedrijf Air France.



KLM en Xiamen Airlines bieden al langer samen vluchten aan. Beide maatschappijen onderhouden een luchtbrug tussen Schiphol en de Chinese stad Xiamen. Die vluchten bieden over en weer overstapmogelijkheden voor passagiers naar bestemmingen elders in China en Europa.