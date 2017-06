Kleine rondvaartreders stappen opnieuw naar de rechter.

Eerder deze maand stuurde de Raad van State Kock terug naar de tekentafel. Het nieuwe vergunningenstelsel voor grote boten vanaf 14 meter, en het vrijgeven van de markt voor schepen tot 14 meter lengte is daarmee van tafel. Om te bedenken hoe het nu verder moet kondigde Kock een complete stop op de uitgifte van vergunningen af.



Alleen bestaande vignetten zijn nog geldig. En daar zijn de nieuwe toetreders, die per 1 februari met boten tot 14 meter welkom waren op het water maar door het moratorium weer aan de ketting moeten, niet blij mee. De meeste van hen hebben tienduizenden euro's geïnvesteerd in boten die voldeden aan de nieuwe eisen van de gemeente.



Ook Jaap Schippers van de eerste elektrische haven E-harbour is gedupeerd. Veel schippers hadden een aanlegplaats met walstroom bij hem besteld, maar krijgen nu geen vergunning, waardoor ze niet aan de slag kunnen. "Alles lijkt stil te staan door dit zwalkende beleid", aldus Schippers.



Onverstandig

Gemeenteraadsleden vroegen Kock of de nieuwe toetreders met kleine boten geen tijdelijke vergunningen kunnen krijgen die geldig zijn zolang de gemeente aan nieuw beleid werkt. Maar dat kan volgens Kock niet. "Het is voor mij verleidelijk om hier ja op te zeggen want ik snap heel goed dat deze ondernemers onzeker zijn. Maar als ik hen nu toelaat, kunnen we aan die tekentafel niet helemaal opnieuw beginnen en dat zou onverstandig zijn."



Volgens Frans Heijn van de Verenigde Rederijen Amsterdam is het moratorium van de gemeente kansloos. "Een vergunningenstop kan niet, want de gemeente had dit al veel eerder moeten regelen. Dat moratorium is binnen twee weken van tafel! Vergeet niet, dit adviseren dezelfde juristen die de wethouder bijstonden in de Raad van State-zaak die hij zojuist heeft verloren", zegt Heijn stellig.