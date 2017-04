Klein geluk in Amsterdam: Voorjaarsballonnen

Thuis, oké, in de tuin, alla

Op de eerste echte voorjaarsdag zag ik hoe een citroenvlinder de ­Hacquartstraat uit kwam vliegen. “Tegen de regels,” zou Japie van Jan & Japie uit de onvergetelijke strip Heinz hebben gezegd, want zoals eerder opgemerkt, de eerste citroenvlinder zie je in de Bilderdijkstraat.



Gelukkig ging hij wel in razende vaart, want dat is voorwaarde twee voor het zien van de eerste citroenvlinder.



In het Vondelpark zag ik even ­later de eerste korte broek. Dat is ook zoiets, de korte broek. Ik had vroeger een vriend die mij in dit jaargetijde opbelde met de vraag of ik de korte broek al aan had. Hij wel, ik meestal nog niet.



Kortebroekendag zou net zo’n fenomeen kunnen zijn als bloezendag, ware het niet, dat je als fatsoenlijk man de korte broek in het openbaar niet draagt. Thuis, oké, in de tuin, alla, maar in de Leidsestraat?



Ik herinner me een vakantie-uitstapje met mijn ouders dat ons ­anno 1959 van Perpignan naar Barcelona voerde. Op de kaart kon je duidelijk te zien dat het tweeënhalf uur rijden was naar Barcelona. Maar toen we na zes uur rijden de stad binnenreden, gingen net de rolluiken omlaag.



Mijn vader vloekte en parkeerde langs de Ramblas, waar alle passerende mannen een pak bleken te dragen. Hij was in korte broek. Dat kwam niet meer goed die dag, want ter plekke een pak kopen ging hem te ver.



Via de Kinkerstraat ging ik op huis aan, maar voor ik mijn fiets in het rek zette, keek ik in de Boekenpoort of er nog iets te halen viel. De Penguin-uitgave van Anna Karenina. Met het boek in mijn hand betrad ik de binnentuin en keek naar de magnolia die op openbarsten staat. Wat een magnolia!