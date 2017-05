Klein geluk in Amsterdam: Tobi Rix en zijn toeterix

Sonny Rollins is hij niet

In de Spiegelstraat gaat het snel bergafwaarts. Was het tot voor kort een straat vol mooie antiekwinkels en ­galerieën, nu worden er hamburgers verkocht en namaakkunst in ­namaak gouden lijsten. ‘This is not a gallery,’ staat er op The Public House of Art, een duidelijk gevalletje van ‘eigen mannen zeggen het’.



In de etalage van de buurman staat een enorme afdruk van de ­foto waarop Sophia Loren tijdens een etentje schuins in het decolleté van Jayne Mansfield zit te ­loeren. Ik word altijd vrolijk als ik de foto zie en ik ben niet de enige.



De ene toerist na de andere houdt de pas in om zich breed grijnzend voor de foto te laten fotograferen, waarna ze hun weg vervolgen.



Ik voeg me in de stroom, en loop mee in de richting van het Rijksmuseum. In de passage onder het museum klinkt een strijkkwartet.



Een man blaast op een saxofoon, maar Sonny Rollins is hij niet. Aan de andere kant wachten de letters die tezamen Iamsterdam vormen en om de een of andere reden zijn uitgegroeid tot een van de grote attracties van de stad.



Terwijl ik het plein oversteek, denk ik aan de keer dat het ­gerucht door de stad ging dat de duizenden narcissen op het plein geplukt mochten worden. Wat toen ook gebeurde. In drie tellen was het hele grasveld kaal.



In de Van Baerlestraat ga ik naar binnen bij boekhandel Premsela, sinds een maand failliet. “En?” zeg ik tegen Sander die bij de kassa zit. “We gaan door,” zegt hij. “Ik was vanmorgen bij de curator om te ­tekenen. Ik ga nog in zaken op mijn oude dag.” Zelden zal mijn blijdschap zo groot zijn geweest.