Klein geluk in Amsterdam: Theo's vader had drie broers

`Slak, slak, slak, kom uit je huisje¿

Daartoe aangezet door mijn eigen recensie van De eerste keer dat ik mijn hoed verloor van Colette had ik L’ingénue libertine uit de kast gepakt, de roman die ze in 1909 schreef in opdracht van haar toenmalige echtgenoot Willy. Literatuur in opdracht, maar een meesterwerkje, met een slap slot helaas.



In het boek zingt Minne, de nog jonge, maar al zeer wulpse hoofdpersoon, een liedje over een slak, ‘Escargot Manigot,/ Montre-moi tes cornes!’, waarin ik zoveel jaar later het ‘Slak, slak, slak, kom uit je huisje’ herkende, dat wij als ­kinderen zongen. Zo’n versje raak je makkelijk kwijt, maar als het ­terugkeert, komt het niet alleen.



De slakken die wij met ons ­gezang uit hun huisje probeerden te lokken, vonden we in het hoge gras langs de Erasmusgracht die toen nog geen gracht was, maar een kronkelige sloot met boerderijen aan de andere kant van het water. In dat gras begonnen in de zomer een soort aren te groeien, als van koren, maar dan groen.



De kunst was om zo’n are in iemands trui te stoppen, aan de achterkant en van onderen. Om de een of ­andere reden bleef de are niet waar hij was, maar werkte hij zich in de trui langzaam omhoog wat tot een vermakelijk soort jeuk leidde bij de nietsvermoedende truidrager.



‘Lepeldief, lepeldief,’ zongen we dan, waarom weet ik niet meer. Zoals ik ook niet meer weet hoe het versje precies ging dat mijn moeder ’s morgens zo vaak citeerde. Het was verbonden aan het moment van opstaan: ‘Toen Betje uit haar bedje kwam/ En fris ­gewassen en gekleed was/ Keek ze naar haar boterham/ Of die ­alreeds gereed was’.



Daar klopt iets niet, zoveel is duidelijk, maar wat, ik weet het niet. Ik weet niet veel.