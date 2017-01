Klein geluk in Amsterdam: Op een bankje van de Snoge

Op een bankje van de Snoge

De tweede donderdag in februari van 2012 was een steenkoude dag. Min zeven als ik me goed herinner. Het was ook een bijzondere dag, want in het Stadsarchief vond de opening plaats van de tentoonstelling In Memoriam die de foto’s toonde van drieduizend Joodse kinderen die tijdens de oorlog zijn gedeporteerd en vermoord.



Mijn vrouw en ik hadden ons verslapen, maar we waren precies op tijd voor de vertoning van de aan de tentoonstelling verbonden film Herinneringen aan een vermoord kind van Willy Lindwer die in het Stadsarchief zijn première beleefde.



Na de film liepen we door de bevroren stad naar de ­Portugese Synagoge waar In ­Memoriam, het boek waarop de tentoonstelling gebaseerd was, ten doop werd gehouden.



De synagoge was afgeladen, boven en beneden. Het was bitter koud want de Synagoge kent geen verwarming, maar iedereen had een blauw dekentje gekregen, voor over zijn knieën.



De kaarsen in de kroonluchters brandden. Er viel ijskoud licht door de hoge ­ramen. En uit ieders mond ontsnapte een wit wolkje. Er was ­muziek, er waren sprekers en de burgemeester aan wie ik het eerste exemplaar van In Memoriam zou aanbieden kwam te laat.



Dat we vergeten waren een exemplaar van het boek mee te brengen, wisten we op dat ­moment nog niet. Gelukkig was Willy Lindwer bereid zijn exemplaar af te staan en kwam alles goed.



Het was op een bankje van de Snoge in hartje Amsterdam dat mijn vrouw en ik met Eberhard van der Laan kennis maakten, ­beter kan het niet.



In de jaren die volgden kwam ik onze burgemeester zo af en toe tegen. Mooie ontmoetingen, waarvan ik hoop dat er nog vele mogen volgen.