Klein geluk in Amsterdam: Monk liet zich niet inhalen

Voor de ingang van het Apollo House, waar vroeger de Sociale ­Verzekeringsbank ­zetelde, staan twee even grote als lelijke beelden, De beschermer en handhaver van de sociale wet­geving van Hildo Krop en De ­beschermster van de sociale zorg en gerechtigheid van Han Wezelaar, beide uit 1954.



De beschermende handhaver heeft een heel klein pikkie en de beschermster houdt een lammetje in haar armen, het zal iets symbolisch wezen.



Een eindje verderop dankt ­Amsterdam de Canadese bevrijders met een wapperende krul van roestig staal. Toen ik er over de stoep naartoe fietste, begonnen de losliggende tegels onder mijn ­wielen lekker te rammelen.



De gemeenteklok op het Muzenplein stond aan de ene kant op kwart over vier en aan de andere kant op half acht. Op de brug­leuning, want het Muzenplein is ­zoals bekend een brug, zag ik een beeld van een devoot omlaag ­kijkend meisje door konijnen ­omringd, met een eekhoorn op schoot.



Tijd om over te steken. Ik zette mijn fiets neer en daalde af naar het piepkleine parkje langs de enorme bak water waar drie kanalen samenkomen en waar beelden staan van meisjes met een kat op hun schouder, een lammetje in hun armen, een vogel op hun hoofd.



Ik keek naar de serre van The ­Harbour Club Kitchen, naar de steigers van roei- en zeilvereniging De Amstel, naar het scheepje dat vanaf de Amstelkade over het ­stille water naar me toe gevaren kwam. Er was een feestje aan boord.



Toen de feestvierders me passeerden, hief ik een denkbeeldig glas. Er werd uitbundig teruggeproost. Even later was het scheepje onder de brug verdwenen. Jammer, ik had best een eindje mee willen varen om mee te vieren wat er ook te vieren viel.