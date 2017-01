Klein geluk in Amsterdam: Juultje met zijn meissie

Samen door de stad

Het is al donker als wij het café verlaten waar we met elkaar hadden afgesproken. Op het pleintje voor het café zoeken we tussen de tientallen fietsen onze eigen fiets op. “Heb je licht op je fiets?” vraagt mijn vriend.



“Voor en achter,” zeg ik.



“Mooi,” zegt hij.



“Maar of voor brandt, weet ik niet zeker,” zeg ik, “maar ik dacht van wel.”



Bij de zebra steken we over naar het fietspad. Daar stappen we op. “Voor doet het niet,” zegt hij als we zijn weggereden. Tot de brug rijden we achter elkaar, maar voorbij de brug is ruimte genoeg om naast elkaar te fietsen.



“Dat is lang geleden,” zeg ik, “dat we samen door de stad fietsten.”

Na een korte stilte zegt hij: “Hebben wij ooit samen door de stad gefietst? Ik dacht het niet.”



Bij het kruispunt nemen we afscheid. “Gusioo!” zegt hij en verdwijnt in het duister.



Ik sla rechtsaf, en denk na.



We kennen elkaar een jaar of 55, mijn vriend en ik, we zaten op dezelfde middelbare school en later kwamen we op dezelfde feestjes in de afbraakpanden op Kattenburg, we hebben samen in de redactie van Propria Cures gezeten, ik heb hem op de Oudezijds Achter door zijn eerste racefiets zien zakken, we reden samen naar Den Haag in een auto met een gat in de bodem waaromheen paddenstoelen groeiden, ik heb in zijn huis gewoond, hij heeft mij geïnterviewd en ik hem, mijn dochter heeft op zijn zoon gepast, maar we hebben nooit samen door de stad gefietst?



‘Ik aap het licht na en het lukt me niet./ Ik blijf zoo donker als een zwarten hoed.’ (Pierre Kemp)