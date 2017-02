Klein geluk in Amsterdam: Het zoeken ging onverdroten verder

Het zoeken ging onverdroten verder

De vrouw droeg een hoed met een bontrand, een halflang bontjasje en een grijze rok. Haar ­lippen waren gestift, haar nagels gelakt en over haar wangen lag een vleugje poeder. Ze deed me denken aan mijn moeder toen die tegen de tachtig liep.



De vrouw had een grote tas bij zich en in die tas was ze iets aan het zoeken. Eerst op de tast, maar toen dat geen resultaat opleverde, nam ze een kijkje in het binnenste, terwijl het zoeken onverdroten verder ging.



Er werd van alles verplaatst, zag ik.



Toen haalde ze uit de grote tas een tweede tas tevoorschijn, een handtas die ze openknipte en in razende vaart vakje voor vakje doornam, precies zoals mijn moeder dat deed.



Maar mijn moeder zocht niets, niet in haar tas in ieder geval. Als ze iets zocht was het haar moeder. “Ik ga naar mijn moeder,” zei ze als ze een uurtje bij ons was. “Ik weet niet of je moeder thuis is, mam,” zei ik dan, “maar ik zal even bellen.” Ik draaide een ­nummer, maar er werd niet ­opgenomen.



De laatste keer dat mijn moeder bij ons was, pakte ze mijn arm zei: “Kom Jo, we hoeven hier niet te blijven. We gaan.” Mijn moeder wilde naar huis, dat ze al lang geen huis meer had, wist ze niet meer, zoals ze ook niet meer wist dat haar man al jaren dood was.



Mijn moeder had een grote tas en daarin zat haar handtas. In die twee tassen zocht ze naar haar verleden, dat zich niet vinden liet. De vrouw in de bontjas had haar pinpas inmiddels gevonden. ­Nadat ze had betaald, stopte ze hem zorgvuldig terug in het vakje. Waar ze hem gemakkelijk vinden kon.