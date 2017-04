Klein geluk in Amsterdam: Het meisje achter de bestuurder

Als spruitjes op zondag

Ik had nog geen schilderij van hem gezien toen ik van Karel Appel al een hoge hoed op had. Als tienjarige of daaromtrent was ik een groot liefhebber van de knallende ruzies die losbarstten als op verjaardagen en dat soort bijeenkomsten zijn naam genoemd werd. Mijn tante Mies stikte er bijna in en dat was een goed teken.



In de tijd dat ik iedere dag naar de bioscoop ging en op donderdag vijf keer, heette de maat der ­dingen in filmland B.J. Bertina. B.J. Bertina schreef over film in de Volkskrant en als hij schreef dat een film ‘een politiek en artistiek hoogstandje van de actuele Bulgaarse cinematografie’ was, dan was het wegwezen, wist je.



Noemde hij een film daarentegen ‘een weerzinwekkend voorbeeld van commerciële exploitatie zoals die in Hollywood nog altijd hoogtij viert’ dan zaten wij al op de eerste rij.



Tot mijn dertiende was tante Mies mijn B.J. Bertina, met dat verschil dat ik over Bertina als mens geen mening had, terwijl ik tante Mies haatte als spruitjes op zondag. Als tante Mies iets leuk of mooi of spannend vond, moest het wel vervelend, lelijk of saai zijn. En dat was het ook.



Ik moest, heel even, aan haar denken toen wij in Parijs de tentoonstelling Karel Appel – L’art est une fête! bezochten. Het eerste schilderij dat je dat daar te zien krijgt, toont twee kopvoeters en vijf dieren uit de Cobradierentuin. “Mijn kleine zusje,” zou tante hebben geroepen, enzovoort.



En o, wat een prachtig schilderij is Kleine hiep hiep hoera, dat in het Frans heel leuk Petit hip hip houra heet. Na ‘Kleine hiep’ blijft het feest tot Appels laatste schilderij dat uit 2006 dateert. Feestje? heet het. Mijn toch al hoge hoed is alleen maar hoger geworden.