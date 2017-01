Klein geluk in Amsterdam: Er werd uitbundig teruggeproost

Zestien paardenstaartjes

In de tram is altijd wat te doen. Ik was op het Centraal Station in de 5 gestapt en met mij stapten zestien paardenstaartjes in, ik heb ze ­geteld.



Ze waren een jaar of achttien en spraken met elkaar in een dialect dat ik maar moeilijk volgen kon. Maar als ik iets verstond, ging het over kunst. Over een performance die ze hadden bijgewoond in Antwerpen, een schilderij in Madrid.



Toen we op de halte van de Dam stonden, wees het meisje dat naast mij stond naar de Nieuwe Kerk en zei: “Gotiek.” Vervolgens haalde ze een boekje tevoorschijn en kruiste iets aan.



“Wat ben je aan het doen?” zei ik. Ze waren van een kunstopleiding en hadden de opdracht gekregen van CS naar het SM te lopen en ­onderweg allerlei gebouwen te ­fotograferen.



“Maar,” zei ze, “het is tweeënveertig minuten lopen naar het Stedelijke Museum. Dus hebben we de tram genomen, want vanuit de tram gaat het ook.”



“Heb je het postkantoor al?” zei ik. Ik wees. Tot mijn verbazing ­keken alle zestien paardenstaartjes ineens naar het voormalige postkantoor en allemaal maakten ze foto’s. “En links is het Paleis,” zei ik toen de tram weer reed, en hup, daar ging het hele spul naar links.



Het werd een vrolijke rit langs Krijtberg, Metzgebouw, Americain. Maar het huis van Mulisch zei ze niks. Ze hadden een keer een boek van Mulisch moeten ­lezen en dat was al erg genoeg ­geweest.



Nadat ik Byzantium had aangewezen, zei een van de meisjes: “Hoe weet u dat allemaal?”



“Dat is van Rem Koolhaas,” zei ik, “dat weet toch iedereen?”



Toen ze uitstapten, vroeg ik waar ze vandaan kwamen. “Uit Almelo,” luidde het antwoord.