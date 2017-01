Klein geluk in Amsterdam: Een oude foto met mensen erop

Alleen op de wereld

Ik was De Zwart binnengelopen wegens dorst, maar ik moest nog even geduld hebben omdat de barkeeper bezig was zo’n uit een afwasmachine afkomstig rek met koppen en schotels uit te ruimen. Terwijl hij bezig was, keek ik om me heen. Niks bijzonders te zien. Vrijwel alle tafeltjes bezet, een man of vijf aan de bar, iedereen in gesprek, dat was het wel zo’n beetje.



De barkeeper was uitgeruimd en had me een glaasje ingeschonken toen ik nog eens om me heen keek en het plotseling tot me doordrong hoeveel mensen er wel niet zijn die je niet kent.



Er zaten zevenentwintig mensen in De Zwart, mezelf niet meegerekend, en ik kende er niemand van. Allemaal vreemden die ik als ik zo dadelijk de deur uitging nooit meer zou zien.



Nadat ik had afgerekend, liep ik de Heisteeg in. Bij Koekmakerij Van Stapele, waar ze een soort chocoladekoeken verkopen, zag ik door de etalageruit, stond een enorme rij, net als bij Frietsteeg aan de overkant.



In geen van beide rijen stond iemand die ik kende. Was ik in Rémi veranderd en alleen op de wereld?



Het Singel lag in een mist waar de lichtjes in de bomen nog maar net doorheen kwamen. Op een van de huizen stond een enorme, fraai verlichte kerstbal en de brug naar de Leidsegracht was tot een regenboogbrug omgetoverd.



Een met lichtjes opgetuigde rondvaartboot voer eronderdoor. En overal om me heen waren mensen die ik niet kende foto’s van elkaar en van zichzelf aan het maken.



Maar de Herengracht was verlaten. Geen mens te zien. Er waren zelfs geen lichtjes. Ik liep door de mist en de heerlijke stilte en merkte dat ik zachtjes te fluiten liep.