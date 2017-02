Klein geluk in Amsterdam: Een gezicht van lang geleden

Het torentje van Denig

De stad is vol torentjes, maar het torentje van Denig was me nooit ­opgevallen. Een vriendin vroeg ernaar. “Je bent toch van de torentjes,” zei ze, “weet jij iets van het houten torentje aan de achterkant van Denig?”

“Denig?” zei ik, “wat zal dat wezen?”



Hoon was mijn deel. Wist ik niet waar Denig was, Carl Denig, de beroemde kampeerspullenwinkel waar Amsterdammers al generaties lang hun kampeerspullen kopen? Wat was ik voor ­Amsterdammer, en was ik er wel een?



Een paar dagen later belde ­dezelfde vriendin omdat ze het Zagertje niet kon vinden. Ze had de platanen in het naamloze parkje tussen Casino en Byzantium, in de wandelgangen sinds mensenheugenis bekend als het Leidsebosje, een voor een bekeken, maar geen Zagertje te bekennen.



Enig gevoel van triomf kan ik niet ontkennen, maar ik hield me in en legde haar uit dat ze in het ­verkeerde gedeelte van het Leidsebosje aan het zoeken was ­geweest.



“Kan je je herinneren waar de AMVJ zat?” Natuurlijk kon ze zich dat, want op zondag gingen we wel naar Jazz at the AMVJ, met Pietje Kuiters of het trio van Rob Madna. “Daar dus,” zei ik.



Waarmee we terug zijn bij het ­torentje van Denig, dat tegenover de lampenwinkel van Hazewindus blijkt te staan. Ik ken iemand die wel eens naar de lampenwinkel van Hazewindus fietste om zich daar verdekt op te stellen in de hoop Roel Hazewindus iets aan een van zijn lampen te zien verstellen. Maar over het Torentje van Denig had ik hem nooit gehoord.



Toen ik besloot ter plekke een kijkje te nemen, nam ik onderweg een verkeerde afslag zodat ik, Amsterdammer, niet in de Weteringstraat maar op de Lijnbaansgracht belandde.