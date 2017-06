Klein geluk in Amsterdam: Altijd geld in je zak

Onze Man in Smilde

Ik heb een vriend in Smilde. ‘Onze Man in Smilde’, noemen we hem. Als we elkaar spreken, spreken we elkaar in Amsterdam en dan zegt hij dingen als: “Het is opmerkelijk dat het van Smilde naar Amsterdam maar een heel klein stukje is, terwijl het van Amsterdam naar Smilde een reis naar het einde van de wereld lijkt te zijn.” Of: “Als er twee Amsterdammers bij elkaar zitten, nou, berg je dan maar.”



Dit alles met het accent van de streek. Dat ik herken omdat ik een vorig leven een paar maanden in Zuid-Laren heb gewoond, vlakbij de Brink, boven de elektrawinkel van De Boer. “We binne ghien Drenthen en we binne ghien Grunningers, we binne Zuudlaarders,” zeiden ze in Zuid-Laren. Of woorden van gelijke strekking.



Het was winter en de kraan van de wastafel op mijn kamer was permanent bevroren, een interessante ervaring. Als ik van station Assen naar Zuid-Laren fietste en dat deed ik af en toe, kwam je langs de hunebedden, grote stenen die op stapeltjes in de hei ­lagen.



Onze Man uit Smilde en ik spreken af bij Luxembourg of Kapitein Zeppos, waar we bij een broodje gezond ingewikkelde dingen bespreken. Deze keer zaten we in het café van het Stadsarchief.



Aan het eind van onze bespreking gekomen, stelde ik voor de tram naar het Centraal te nemen. Maar daar voelde Onze Man uit Smilde niets voor. Hij ging lekker op zijn gemak door de Kalverstraat, een beetje snuffelen. Ik was paf, zoals Hanny Michaelis het in haar dagboek noemt. Iemand die voor zijn plezier door de Kalverstraat ging lopen. Het kon niet waar zijn.



Ik besloot toch eens in Smilde te gaan kijken.