Klein geluk in Amsterdam: Aan de deur wordt niet gekocht

Op het plein achter de meiden aan

Omdat we het over vroeger hadden, vertelde Hans een mop die hij van Genna Sosonko had gehoord. De mop ging zo: “Kan jij je herinneren dat we vroeger op het plein altijd achter de meiden aan zaten?” zegt de ene man tegen de andere.



“Welzeker kan ik me dat herinneren,” zegt de andere man, “maar wat wilden we ook alweer van ze?”



Toen we uitgelachen waren, haalde ik de uit 1964 daterende ­catalogus van Lucebert-tekeningen op die ik een tijdje geleden bij Premsela gekocht had en fietste door de Van Baerlestraat naar huis.



Het stoplicht bij het Concertgebouw stond op groen, dus ik­ ­begon aan de oversteek, maar bus 172 bleek aan dat stoplicht geen boodschap te hebben en sloeg ­resoluut rechtsaf de Lairessestraat in. Op mijn rijwiel maakte ik een snelle schatting waaruit ik ­afleidde dat ik onder de achterwielen van de bus geplet zou worden.



Om dit te voorkomen, kneep ik in mijn remmen, waarna ik over mijn stuur heenvloog en als door een wonder een redelijk zachte landing maakte tegen twee dames die zojuist het Concertgebouw hadden verlaten. Toen ik thuis de gehavende ­Lucebert-catalogus opensloeg, was het eerste wat ik zag zijn tekening Gevallen fietser uit 1958.



Van huis fietste ik op een andere fiets naar een afspraak die me vertelde over een vriend, een oude man met wie het niet goed ging en die niet goed meer wist wie hij was. In een moment van helderheid had de oude man hem gevraagd, wat hij in zijn leven eigenlijk gedaan had. “Geschilderd.” “En?” zei de oude man. “Je hield van reizen. En van goede wijn.”



De oude man was even stil geweest en toen zei hij: “En van mooie vrouwen.”