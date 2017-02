Kleiburgflat finalist voor Europese architectuurprijs

De flat werd te koop gezet als casco kluswoningen met een gunstige prijs van zo'n duizend euro per vierkante meter. Het plan werd een succes en er ontstond een ware run op de appartementen. Bijna 7000 klussers meldden zich aan, terwijl er slechts plek was voor 502 doe-het-zelvers.



Nu, een paar jaar later, dingt de Kleiburgflat mee naar de Mies van de Rohe-prijs. Het gebouw stond eerder op een lijst van veertig geselecteerde projecten, waarbij ook een aantal Nederlandse, maar is nu verkozen tot een van de vijf finalisten. De jury van de prijs van de Europese Unie zal in april een bezoek brengen aan de vijf gebouwen, die verder onder meer in Londen en Warschau staan.



Op 26 mei wordt in Barcelona door de jury, bestaande uit onafhankelijke experts en architectbonden uit verschillende Europese landen, de winnaar bekendgemaakt. Nederland mocht nooit eerder de architectuurprijs mee naar huis nemen.