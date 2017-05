Kilo's kunstgraskorrels komen in het milieu terecht

Om de korrels op het veld te houden, bewegen bladblazers voortaan niet meer van binnen naar buiten het veld, maar andersom

Vorig jaar zorgde een uitzending van tv-programma Zembla voor grote ongerustheid over de korrels van rubbergranulaat, vermalen autobanden, die kankerverwekkende materialen zouden bevatten. Een studie van het RIVM wees daarna uit dat kunstgras wel degelijk veilig is. Toch besloot de gemeente Amsterdam geleidelijk over te gaan op strooisel van kurk.



Zodra de velden aan vervanging toe zijn, gaan ze over op kurk. Daardoor zijn de kunstgraskorrels over tien tot twaalf jaar van alle 78 Amsterdamse kunstgrasvelden verdwenen. Nu het nieuwe onderzoek er ligt wil wethouder Eric van der Burg (sport) het daar niet bij laten.



Opvangroosters

Rond de velden komen betere matten die meer korrels opvangen. In de afwatering komen roosters die de korrels opvangen. Verder wordt een proef gedaan met boarding rond het veld. Om de korrels op het veld te houden, bewegen bladblazers voortaan niet meer van binnen naar buiten het veld, maar andersom. Ook worden bladeren voortaan met het huisvuil afgevoerd, zodat de korrels niet meer in gft of compost terechtkomen.



Vooruitlopend op deze maatregelen krijgen de bossages en de bestrating van alle sportparken een grote schoonmaak. Daarbij worden alle sloten uitgebaggerd om zoveel mogelijk kunstgraskorrels op te ruimen.



De Partij voor de Dieren, die de vervuiling door de korrels al langer bestrijdt, is blij met de maatregelen. Toch is Johnas van Lammeren niet helemaal gerustgesteld. Hij blijft bezorgd over de gezondheid en bepleit dat Amsterdam in een keer overstapt op strooisel van kurk. "Dat kost ons 25 miljoen euro, maar dan zijn we er ook vanaf. Nu strooien we elk jaar weer twintigduizend kilo rubbergranulaat over die velden uit."