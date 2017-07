Kamp stadsnomaden met bulldozers ontruimd

Volgens de aanwezige stadsnomaden was hen dinsdagavond nog verzekerd dat ze nog enkele weken zouden hebben, maar vanmorgen stond er een opruimploeg met bulldozers op het terrein. "Ineens! Nu kunnen we de boel niet meer inpakken."



De locatie langs de Noordzeeweg was voor een jaar toegewezen aan de stadsnomaden als caravanstandplaats en had in febuari 2017 al ontruimd moeten zijn. De nieuwe plek is een derde kleiner dan de huidige.



Brandgevaarlijk

Op de huidige locatie zouden de caravans en trailers van de 32 stadsnomaden al heel dicht op elkaar staan. Een nog kleiner terrein zou brandgevaarlijk zijn. Bij nader onderzoek door meer brandweer en politie bleek het nieuwe terrein echter wel degelijk geschikt.



Daar zijn de bewoners het niet mee eens. Volgens een van hen staan er hoge hekken met prikkeldraad. "Ik ben iemand die van zijn vrijheid houdt, maar deze plek ziet eruit als een concentratiekamp."



Grof vuil

De ontruiming verloopt 'rustig', zegt een van de aanwezige politiemensen. De stadsomaden probeerden nog te redden wat er te redden viel, maar veel was dat niet: het grootste deel van de aanwezige spullen verdween in de grofvuilcontainers.



De Westerhavenweg wordt inmiddels al de zevende woonplaats van de stadsnomaden in de afgelopen vijf jaar. Eerder woonden zij op andere verschillende braakliggende terreinen waaronder 't Landje aan Dortmuiden in Westpoort, Zeeburgereiland, de Volendammerweg en de Toetsenbordweg in Noord en achter het AMC in Zuidoost.



