Kamervragen over stopzetten lerarenopleidingen Inholland

Kwint vindt het zorgelijk dat Hogeschool Inholland alle ­lerarenopleidingen in Amstelveen schrapt en de studenten vanaf volgend schooljaar naar de Hogeschool van Amsterdam verwijst, zo blijkt uit zijn vragen. Eerder uitten studenten en docenten hun woede over de plotselinge mededeling.



Ook stelt Kwint vragen over het verdwijnen van de lerarenopleiding Duits in de regio Amsterdam. Studenten van heel Noord-Holland moeten nu afreizen naar Utrecht om hun opleiding te volgen. Kwint meent dat Amsterdamse scholen in de toekomst in de problemen kunnen komen bij het vinden van docenten Duits, door de afwezigheid van deze lerarenopleiding. Hij wil daarbij weten of dat in de toekomst ook kan gebeuren bij lerarenopleidingen voor andere tekortvakken.



Inholland schrapt zestien leraren­opleidingen omdat die al jaren niet meer rendabel zijn. Naar verluidt legt de hogeschool er elk jaar twee miljoen euro op toe. Waar de inschrijvingen voor de lerarenopleidingen landelijk met tien procent afnamen, was dat bij Inholland veertig procent.



