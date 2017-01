Justitie wil gezamenlijke aanpak Romakinderen doorzetten

Politie, justitie en verschillende zorginstellingen zouden zich gezamenlijk over de verhandelde kinderen moeten blijven ontfermen. Deze samenwerking zou moeten worden gecoördineerd door het Expertisecentrum mensenhandel en mensensmokkel van justitie. Dat zegt officier van justitie Warner ten Kate.



13Oceans werd in 2016 opgericht en deed onderzoek naar mensenhandel. Het team richtte zich daarbij op de uitbuiting van Romakinderen. Het team leidde een viertal concrete onderzoeken naar de bendes. Nu deze - succesvolle - operaties ten einde lopen, wordt het team opgeheven.



Paraplu

Het succes van de commissie zat in de samenwerking van de verschillende instellingen. "Organisaties hebben de neiging heel verkokerd te werken, 13Oceans heeft als een paraplu over al die betrokkenen gehandeld. Dat moet worden behouden," zegt Ten Kate.



In de commissie van 13Oceans zaten behalve politie, justitie en de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld ook het Leger des Heils, dat de opvang regelt, de Raad voor de Kinderbescherming en Coördinatiecentrum mensenhandel Comensha.



Politiecultuur

Door de geïntegreerde aanpak is het afgelopen jaar ook de politiecultuur ten opzichte van Romakinderen sterk veranderd. "We behandelen de dadertjes als slachtoffer en proberen ze via een civiele procedure door de kinderrechter in een gesloten inrichting of een pleeggezin te laten plaatsen. Ze krijgen eindelijk onderwijs en iets van een toekomstperspectief geboden," zegt officier van justitie Jolanda de Boer van het Openbaar Ministerie in Amsterdam.



Ook de maatschappij zou volgens De Boer bewust moeten worden van de problematiek. "Als in de trein een kind zakdoekjes verkoopt, ook zoiets, moeten mensen zich niet zozeer afvragen waarom ze een euro voor die zakdoekjes moeten betalen, maar waarom dat kind niet naar school gaat. Sla alarm."



