Justitie: Twintigers wilden contact Mink Kok vermoorden

Gideon G. was kort daarop in de buurt van de voetbalclub. Vier dagen daarna werd vijfhonderd meter verderop een gestolen BMW aangetroffen met daarin drie petflessen met brandstof.



Die BMW lijkt daar te zijn neergezet als vluchtauto, die uiteindelijk in brand zou worden gestoken - zoals na liquidaties gebruikelijk.



De politie sleepte de BMW weg. Willy F. besprak vervolgens in het afgeluisterde gesprek dat 'de waggie weg was'. In een auto waarin hij later met Jerrlo G. (21) werd gearresteerd, lag een sleutel van de BMW.



Te weinig bewijs

Op 6 oktober reden Gideon G. en Rigjendrig L. naar Heemskerk. Een arrestatieteam haalde het duo uit de Suzuki Baleno van de broer van G. om de vermoede liquidatie te voorkomen.



G. reed, L. wordt gezien als degene die de moord had moeten plegen. Een pistool dat in hun auto is gevonden was geladen met zogeheten hollowpointkogels: zware munitie die een ravage aanricht. L. droeg twee lagen kleding over elkaar.



Op een eerste inleidende zitting noemde L.'s advocaat het 'volkomen speculatief' dat zijn cliënt een liquidatie had willen plegen.



Vooral het gegeven dat de twee een auto van een broer van G. gebruikten, maakt het volgens de raadsman onwaarschijnlijk dat zij een moord wilden plegen.



De rechtbank zag nog te weinig bewijs en hield de verdachten alleen vast vanwege het wapenbezit.



Afluisterapparatuur

Volgens justitie deden G. en L. op 6 oktober niet de eerste poging de trainer te liquideren. Eerder zouden verdachten ook al klaar hebben gestaan bij Odin'59, maar troffen ze hun kennelijke doelwit niet.



Bij zo'n eerdere poging zou ook Jerrlo G. betrokken zijn geweest. Mede doordat de recherche in de auto's afluisterapparatuur had geplaatst, zijn nog meer verdachten in beeld gekomen.



Onder hen is kickbokser Oshadix L., de halfbroer van ex-voorman van de Green Gang Jason 'Jayjay' L. (Zij heetten aanvankelijk D., maar hebben hun achternaam laten veranderen.)



Seks

Zowel Jason als Oshadix én Rigjendrig L. worden beschuldigd van betrokkenheid bij de liquidatie op 9 mei 2016 van crimineel Abderrahim Belhadj, die in Bijlmerflat Kikkenstein is doodgeschoten.



Jason L. zou het slachtoffer naar de flat hebben gelokt met de suggestie dat hij daar was met vrouwen die seks wilden. Rigjendrig L. zou Belhadj hebben doodgeschoten, Oshadix L. zou een ondersteunende rol hebben gespeeld.



Willy F. en Jerrlo G. moeten op 11 mei ook voor de rechter komen voor onder meer wapenbezit (een pistool met munitie en een handgranaat, plus in G.'s geval het bezit van een aanvalsgeweer), wapenhandel en drugshandel.



Ontkennen

Leden van het groepje worden in het criminele milieu ook al lange tijd beschuldigd van de liquidatie van crimineel Vincent Jalink, 27 mei in Diemen, maar of de recherche genoeg bewijs tegen hen vindt om ze ook voor die liquidatie aan te klagen, is niet bekend.



Alle verdachten ontkennen met klem dat ze iets met liquidaties van doen hebben.