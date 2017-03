Justitie eist vier jaar cel voor verkrachting Nieuw-West

De officier van justitie sprak donderdagmiddag in de rechtbank van 'een klassieke verkrachting'. Het slachtoffer werd 's avonds in natuurgebied De Bretten tussen de Haarlemmerweg en het Westelijk Havengebied van haar fiets gesleurd door een man die naast haar was komen rijden.



Hij had haar eerst al bij haar billen gegrepen, waarna ze allebei waren gevallen. Hij trok haar vervolgens de bosjes in, werkte haar tegen de grond en verkrachtte haar.



P. is in mei vorig jaar gearresteerd na ruim een jaar onderzoek. Hij was in beeld gekomen door een dna-match, maar volgens justitie vormen vooral de verklaringen van het slachtoffer en de verdachte zelf doorslaggevend bewijs.



'Mensonterend'

P.'s advocaat verzette zich tegen het beeld van een klassieke verkrachting omdat de dader tijdens herhaalde pogingen geen volledige erectie kon krijgen, maar de aanklaagster stelde dat de vrouw 'was overgeleverd aan een menselijk wapen' omdat ze 'in een mensonterende positie op haar buik' was gedwongen waarna P. haar met zijn vingers misbruikte.



Het slachtoffer was zelf niet aanwezig, maar liet een verklaring voorlezen. "Het beste voor mij is er letterlijk ver van weg te blijven. Weg van de man die ik niet ken, maar die in mijn gedachten terugkomt."



De rechtbank doet op 13 april uitspraak.