Jude Law met Toneelgroep Amsterdam in Carré

Law speelt de (Engelstalige) Nederlandse première van Obsession, een toneelbewerking van de speelfilm Ossessione van Luchino Visconti uit 1943. Ivo van Hove tekende voor de regie van de coproductie met Barbican Theatre Productions Limited.



Het stuk werd al in dezelfde bezetting in Londen uitgevoerd en oogstte wisselende, maar redelijke kritieken. Het Parool oordeelde dat de voorstelling veel moeite doet om intens te zijn, maar uitendelijk vrij dof blijft.



Law speelt de rol van Gino, een zwerver die stopt bij de pleisterplaats van Joseph (Gijs Scholten van Aschat) en Hanna (Halina Reijn). De voorstellingen in Nederland zouden aanvankelijk in de Stadsschouwburg in Amsterdam plaatshebben, maar die bleek al snel te klein voor de getoonde belangstelling.



Uitgeweken werd naar Carré, dat drie keer groter is. Ook kwam er nog een enkele voorstelling bij. Obsession is tot en met 18 juni in Carré te zien als onderdeel van het Holland Festival. Het is Van Hoves vierde Visconti-avontuur. Visconti baseerde Ossessione op zijn beurt op The Postman Always Rings Twice, de misdaadroman van James M. Cain.



