Jubileumpenning voor Stomerij SuperNette uit Oost

De Stomerij werd in 1967 opgericht door Dolf de Groot, toen nog aan het Krugerplein. Later verhuisde de zaak naar de huidige locatie in de Molukkenstraat. Inmiddels is de stomerij overgenomen door Ruud de Groot, zoon van Dolf. En ook de zoon van Ruud is bezig het vak te leren.



De onderscheiding wordt tijdens de jubileumviering uitgereikt door locoburgemeester Laurens Ivens. Volgens de gemeente heeft SuperNette oog voor de omgeving. De stomerij doet bijvoorbeeld mee aan het project waarbij mensen in de buurt 'Makkies' kunnen verdienen door vrijwilligerswerk te doen. Deze Makkies kunnen mensen uitgeven bij ondernemingen in de wijk zoals SuperNette.



Ook investeert de stomerij sinds 2001 in milieuvriendelijke technieken. Volgens de gemeente maakt dit het bedrijf een voortrekker op zijn gebied in Amsterdam.