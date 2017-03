Jordi Cruijff baalt over uitblijven naamswijziging Arena

De zoon van de vorig jaar overleden voetballegende uit zijn onvrede hierover in een interview met NRC. De geuite wensen van de gemeente Amsterdam en Ajax om de Arena te vernoemen naar zijn vader noemt hij voorlopig 'losse praatjes'.



"Men vond het na mijn vaders dood belangrijk dat het stadion naar hem werd vernoemd. Maar de gesprekken tussen Ajax, de Arena en de gemeente Amsterdam lopen al máánden. Laten we hopen dat het achteraf geen gebakken lucht blijkt te zijn," aldus Cruijff in de krant.



Hij laat in het interview verder doorschemeren dat elders in de wereld wel initiatieven worden ontplooid. Waar hij precies op doelt, wil hij niet zeggen.



In december leek de familie van Cruijff en de leiding van de Arena dicht bij een akkoord om het stadion te noemen naar oud-Ajacied. Hierbij was het enige obstakel nog dat de familie liever niet ziet dat in de toekomst het stadion naast de naam van Johan Cruijff óók die van een grote sponsor draagt. De aandeelhouders van de Arena verschilden daarover van mening.