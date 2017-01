Joodse opa inspreker Stopera was dupe van erfpachtboete

Met zo'n bruuske vergelijking ben je af, zou je zeggen. Dat neemt niet weg dat Schrijvers grootvader een heel kille behandeling kreeg na terugkeer uit het concentratiekamp. Zijn casus staat uitvoerig beschreven in het ­Niod-rapport uit 2014 over de naoorlogse omgang met achterstallige erfpachtgelden van Joden in Amsterdam.



Joachim Schrijver was arts en eigenaar van een woning in Oud-Zuid, waarin nu zijn kleinzoon Jan woont. Hij werd in februari 1943 gearresteerd door 'twee boeven-jodenjagers'.



Via kamp Vught en Westerbork belandde hij begin 1944 in concentratiekamp Theresienstadt, waar hij in juni 1945 werd bevrijd. Terug in Nederland zocht hij onderdak bij zijn kinderen, omdat zijn huis was geplunderd en door anderen werd bewoond.



Op 30 mei 1946 vroeg hij de directeur van de gemeentelijke dienst Publieke Werken in een brief om een betalingsregeling voor de niet-betaalde erfpachtstermijnen gedurende de oorlogsjaren.



Achterstallige betaling

'Ik moet weer een nieuw bestaan opbouwen en heb, van bezit en inkomsten ontdaan, achterstallige belastingen en hypotheekrente te betalen (..). In verband met deze omstandigheden is het mij volstrekt onmogelijk het verschuldigde bedrag ineens te voldoen. Daarom verzoek ik u, met een betaling in termijnen genoegen te nemen. (...) In de hoop dat u met deze regeling accoord gaat en mij geen boete zult laten betalen, verblijf ik.'



Het antwoord luidde dat een afbetalingsregeling akkoord was, maar dat van het kwijtschelden van de boete geen sprake kon zijn.