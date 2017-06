Jongeren kraken voormalige pizzeria in De Pijp

Vastgoedbedrijf J.H.F. Schopman en zonen is eigenaar van de gekraakte ruimte, waarin tot het faillisement vorige zomer een pizzeria zat. "We zijn bezig om het bestemmingsplan te wijzigen en woningen te creëren," zegt directeur Tim Schijndel.



De jongeren, onder wie Adam (19) en Stella (23), kraakten het pand om een statement te maken tegen gentrificatie en woningnood in Amsterdam. Adam: "Je moet als jongere heel veel werken om een kamer te kunnen huren. Vaak betaal je voor tien vierkante meter al 600 euro. Dit pand staat al sinds de zomer leeg, hartstikke zonde."



Gentrificatie

De groep strijdt ook tegen gentrificatie in buurten binnen de Ring. "De Pijp verandert steeds meer in een yuppenwijk met hippe koffietenten en kledingwinkels," aldus Adam, die met drie vrienden in het gekraakte pand woont.



Eigenaar Schijndel voelt zich niet aangesproken. "Er is veel woningnood in Amsterdam, maar wij maken van deze horecabestemming juist woningen."



Kort geding

De eigenaar heeft nog geen aangifte gedaan tegen de krakers, bevestigt de politie. Wel heeft hij via een advocaat aan de krakers laten weten een kort geding aan te spannen als ze niet weggaan. Uiterlijk woensdag moeten ze laten weten of ze vrijwillig vertrekken.



Adam en Stella zeggen zeggen dat ze niet van plan zijn weg te gaan. "We zien het wel als er een kort geding wordt aangespannen. We worden bijgestaan door een advocaat."



Vorige week kraakte een groep jongeren een pand op de Koninginneweg als reactie op de toenemende verhuur van woningruimte aan toeristen.