Jelle de Graaf kandidaat-lijsttrekker Piratenpartij

"Vernieuwing komt niet van de gevestigde partijen of oude instituties, maar uit de stad," zegt De Graaf. "Activisten, betrokken bewoners en maatschappelijke organisaties zorgen ervoor dat we vooruit gaan. Samen kunnen we het publieke domein terugclaimen en zelf onze stad gaan vormgeven."



De Graaf, geboren in de Pijp en opgegroeid in de Rivierenbuurt, zette zich de afgelopen tijd in voor het vergroten van bewonersinvloed in West. Zo sloot hij een akkoord met de coaltitiepartijen over het vernieuwen van de democratie, wat onder meer resulteerde in het eerste bewonersforum van de stad.



Geef om de Jan Eef

Onlangs werd zijn motie aangenomen, die een doorstart van buurtinitiatief Geef om de Jan Eef mogelijk maakte.



Naast de politiek is hij jongerenwerker in Vrijzinnig Centrum Vrijburg waar hij een zelforganiserende jongerengemeenschap ondersteunt.



Na een debat op 22 juni, kiezen de leden van partij op 25 juni een lijsttrekker.



