Jarige Willem-Alexander doet dab op gevel Blaffende Vis

Volgens Bob Brockhoff, mede-eigenaar van het café in de Westerstraat, was de keuze welk lid van de koninklijke familie dit jaar de gevel moest sieren een makkelijke. "Willem-Alexander wordt 50 jaar, dus het was duidelijk dat hij aan de beurt is."



En waarom dan een dabbende koning? "Wij willen nooit een politiek statement maken met de gevelversiering. Het moet iets vriendelijks zijn met een knipoog. Willem-Alexander is ondanks zijn 50 jaar nog een jonge, hippe koning. Daar past je verjaardag vieren met de dab bij. Het lijkt ook een beetje of hij juicht."



Het café maakt sinds 1997 een gevelversiering ter ere van Koninginnedag en Koningsdag. Er komt geen reclamebureau aan te pas: de gevelversiering wordt door een groepje stamgasten, het gevelcomité, aan een van de tafels in het café bedacht.