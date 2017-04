Jaren werk in vlammen opgegaan: 'Niet te bevatten'

Stalen balken liggen als spaghetti op de grond, het is bizar Hidde van der Straaten

Zondag is hij samen met zijn vriendin en een collega gaan kijken naar wat er nog over is van de loods. "Je krijgt een grote knoop in je maag als je dat ziet. Stalen balken liggen als spaghetti op de grond, het is bizar," zegt de ondernemer.



Hechte club

Tijd om echt stil te staan bij wat de vlammenzee heeft aangericht is er volgens Van der Straaten bijna niet. "Je bent tegelijkertijd verschillende wedstrijden aan het spelen. Op veel vlakken moet namelijk actie worden ondernomen, al ben je daar eigenlijk nog niet aan toe."



Ook voor Agasi is het doorpakken en overleggen hoe hij en zijn collega's nu verder moeten, bijvoorbeeld over het vinden van een nieuw onderkomen. "Het probleem is dat we niet verzekerd waren. Dat was onmogelijk, omdat het om allemaal losse units gaat in een grote loods. Daardoor is het niet helemaal af te sluiten."



De ondernemers zeggen steun bij elkaar te vinden. Zaterdagavond kwam een aantal al bij elkaar voor 'een biertje en een knuffel'. "Het is een hechte club, die hierdoor alleen nog maar hechter is geworden," zegt Vos.