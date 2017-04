Jaarrekening gemeente Amsterdam weer niet op tijd af

In de jaarrekening leggen het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het beleid dat in de begroting van het voorgaande jaar is vastgesteld. Het is een van de belangrijkste ijkpunten in de begrotingscyclus.



Vorig jaar moest wethouder Financiën Udo Kock (D66) met het schaamrood op zijn kaken bekennen dat wegens tijdgebrek de benodigde accountantsverklaring ontbrak bij de jaarrekening. Omdat hij de raad niet wilde laten wachten presenteerde hij toen maar een jaarrekening zonder het goedkeurende vinkje van de accountantsdienst van de gemeente Acam.



Dit jaar wordt het geduld van de raadsleden nog meer op de proef gesteld. "Om het jaarrekeningtraject zorgvuldig en de controle overeenkomstig de kwaliteitsstandaarden af te ronden is het nodig de planning bij te stellen," schrijft het college. "Het jaarrekeningproces schuift daarmee circa twee weken op."



De vertraging is pijnlijk voor Kock, die sinds zijn aantreden hamert op het op orde krijgen van de financiën van de stad. Vorig jaar bracht een raadsenquête van de gemeenteraad aan het licht dat het al decennia belabberd gesteld is met de financiële huishouding van de gemeente. Kock beloofde schoon schip te maken maar dat blijkt lastiger dan gedacht.



