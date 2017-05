Jaap van Zweden dirigeert opening Mahlerfeest

Op het programma staat Mahlers Eerste symfonie. Daags erna gaat hij de Newyorkers voor in de Tweede symfonie.



In 2020 is het honderd jaar geleden dat het eerste Mahlerfeest in het Concertgebouw werd georganiseerd. Willem Mengelberg, de toenmalige chef van het Concertgebouworkest, dirigeerde toen in zijn eentje alle negen de symfonieën en Das Lied von der Erde.



In 1921 werd Mengelberg chef van de Philharmonic Society of New York, waar niet lang daarna de New York Philharmonic uit zou voortkomen. Dat is de artistieke rechtvaardiging om Van Zweden het openingsconcert te gunnen.



Eigen plan

Van Zweden schat in dat hij zeven jaar chef blijft in New York. Daarna wordt het tijd voor iets anders. "The magical number is altijd zeven. Na zeven jaar heb je een leuke weg met elkaar afgelegd en daarna is het prachtig weer je eigen plan te trekken. Ik ben in de loop van mijn carrière altijd overal weggegáán, nooit weggestuurd. Dat hou ik ook zo," aldus Van Zweden.



Bij zijn inaugurele concert in 2018 in New York staat een nieuw stuk van Louis Andriessen op het programma. Het heet Agamemnon en duurt ongeveer achttien minuten. "Ik heb er bij mijn aanstelling enorm op gehamerd dat we veel aan Nederlandse muziek moeten gaan doen. Ik vind dat we in een Gouden Eeuw zitten wat betreft de Nederlandse muziek. De componisten leveren geweldige dingen af en daar wil ik graag mijn schouders onder zetten."



