Internationaal gezochte Amsterdammer vrij door fout

Terence de V. (33) is sinds september vorig jaar onvindbaar voor de Nederlandse politie. Op 13 september werd De V. in een flat op de Elzenhagensingel in Amsterdam-Noord opgepakt door een arrestatieteam. In het huis vond de politie 142 kilo cocaïne, drie vuurwapens, ruim een ton contant geld, een geldtelmachine en dure horloges. Ook medeverdachte Kelvin C. werd opgepakt.



Tot grote verbazing van justitie stelde de rechter-commissaris De V. enkele dagen later op vrije voeten tot aan de behandeling van zijn rechtszaak, nadat De V. en zijn advocaat Pelle Tuinenburg hadden betoogd dat hij niet wist dat de cocaïne in het huis lag. Toen de beslissing om hem vrij te laten na hoger beroep was teruggedraaid, was De V. al verdwenen. Toen de Amsterdamse rechtbank hem woensdag vijf jaar cel oplegde, bleef zijn stoel leeg.



Paramaribo

Nu blijkt echter dat De V. waarschijnlijk niet was vrijgelaten als de rechter-commissaris had geweten dat De V. al jaren voortvluchtig was. Maar dat was bij de Nederlandse opsporingsinstanties niet bekend. De V. wordt er in Suriname van verdacht betrokken te zijn bij de dood van Melvin Zoutkamp, die op 3 juli 2014 in Paramaribo werd doodgeschoten, mogelijk na een ruzie.



De V. werd in 2015 door Suriname op de internationale opsporingslijst van Interpol geplaatst en prijkte lange tijd met naam en foto op de website van de mondiale politiemacht. Daar stond hij ook op toen hij in Amsterdam-Noord werd gearresteerd.



Maar de alarmbellen gingen niet af. Hoewel hij wel op de website van Interpol stond én de Surinaamse politie hem binnen de landsgrenzen als voortvluchtig noteerde, werd De V. kennelijk toch niet als internationaal voortvluchtig geregistreerd, zegt een woordvoerder van het Amsterdamse Openbaar Ministerie. "Ten tijde van zijn aanhouding in Amsterdam was De V. voortvluchtig in Suriname, maar niet in Nederland. Hij stond toen niet internationaal gesignaleerd. Dat is inmiddels rechtgezet."



Liquidatie

De politie-actie waarbij De V. en Kelvin C. in september werden aangehouden kwam in het onderzoek naar de liquidatie van de crimineel Abderrahim Belhadj, die in mei vorig jaar in de flat Kikkenstein werd doodgeschoten. Justitie denkt dat de criminele rapper Jason 'Jayjay' D. Belhadj naar zijn dood lokte door hem berichtjes te sturen over vrouwelijk schoon. Terwijl hij dat zou hebben gedaan, zat hij in de auto bij Kelvin C., een goede vriend.



Kelvin C. (24) is geen verdachte in die liquidatiezaak, maar de politie hoopte in de telefoon van C. meer aanwijzingen over de moord te vinden. Dus werd besloten een inval te doen in het appartement waar C. verblijft. Bij die flat komt een groep jonge mannen uit Zuidoost over de vloer die met ernstige criminaliteit in verband wordt gebracht. Leden van de groep zitten vast op verdenking van wapen- en drugshandel en het voorbereiden van liquidaties.



Geldtelmachine

Als het arrestatieteam binnenvalt, ligt Kelvin C. in bed, omringd door drie geladen vuurwapens en veel contant geld, in het gezelschap van een 17-jarig meisje. In een andere afgesloten slaapkamer vindt de politie 133 kilo cocaïne, opgedeeld in blokken van een kilo, bijna 130.000 euro cash en een geldtelmachine. In een verwarmingsruimte vinden de agenten nog eens negen kilo coke.



Naast Kelvin en het meisje zijn er nog twee mensen in huis: Terence de V. en een vriendin. Zij staan in de woonkamer, waar bij de bank een Audemars Piguet-horloge ligt met een waarde van 42.000 euro. In zijn achterzak heeft De V. ruim 8000 euro cash. Elders in huis ligt een Rolex van 12.000 euro.



De rechter besloot woendag dat Kelvin C. 5,5 jaar celstraf krijgt, Terence de V. moet vijf jaar de cel in. Die heeft de beslissing van de rechtbank echter niet afgewacht en is opnieuw voortvluchtig. Ditmaal staat hij wel internationaal gesignaleerd.



