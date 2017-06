Inkomen twintigers blijft achter op de rest

Rond 1990 verdienden twintigers en bijvoorbeeld dertigers nog min of meer evenveel. Vanaf ongeveer 2003 is er echter een trend zichtbaar waarbij twintigers steevast iets minder krijgen dan de rest, blijkt uit een vergelijkende studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Tussen 2004 en 2014 zijn twintigers er zelfs in inkomen op achteruit gegaan, waar andere werkenden wel meer gingen verdienen. In 2004 kreeg een werkende twintiger volgens het onderzoek in doorsnee nog bijna 24.000 euro binnen. Tien jaar later was dat teruggelopen tot ruim 23.000 euro.



Het inkomen van alle werkenden liep tegelijkertijd op van een kleine 25.000 euro naar dik 26.000 euro. Het gaat om cijfers die onder meer zijn gecorrigeerd voor inflatie.



In 2015 bestond de groep werkende twintigers uit 890.000 mensen waarvan er ongeveer tienduizend twintig jaar oud zijn. Het huishouden van een jongere en een oudere twintiger verschilt nogal. De meeste 20-jarigen wonen nog thuis, terwijl ruim zeven op de tien 29-jarigen zelfstandig wonen en betaald werk hebben.



