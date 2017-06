In de stad kan het aanvoelen als 34 graden

Het tropische weer van zondag blijft ook op maandag in Amsterdam hangen. Volgens Weerplaza kan het zelfs nog een stukje warmer worden. "In de stad wordt het misschien nog wel warmer dan 30 graden," zegt Raymond Klaassen van Weerplaza.



Klaassen waarschuwt direct voor de gevaren van de zon. "Opnieuw is de zonkracht boven de 8. Dat komt niet vaak voor, hooguit een paar dagen per jaar. In sommige jaren komt het zelfs helemaal niet voor."



Zonkracht

De hoge zonkracht wordt veroorzaakt door twee omstandigheden. De ozonlaag is is momenteel dunner dan normaal en de zon staat rond 20 juni recht boven Nederland. "En dat is gevaarlijk," zegt Klaassen. "Ik adviseer tussen 12.00 uur en 15.00 uur binnen te blijven."