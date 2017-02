Ierse gangster trok wapen na geëscaleerde ruzie

De ontmoeting liep snel uit op ruzie: op enig moment trok Gareth C. (1987) volgens de Amsterdammer een vuurwapen, richtte dat op hem en haalde de trekker over, maar het wapen weigerde. De Amsterdammer rende van schrik weg en wist agenten te alarmeren.



Vuurwapens

In de tussentijd probeerde het viertal een nachtclub op het plein binnen te komen, maar de portier weigerde de groep de toegang, mogelijk omdat zij zwaar beschonken waren.



Bij Club Smokey's waren de Ieren en de Engelsen wel welkom. Daar konden gealarmeerde agenten de mannen aanhouden. Ook werden drie vuurwapens gevonden.



Drie van de mannen blijven voorlopig vastzitten, met uitzondering van een 37-jarige Engelsman die kennelijk geen wapen bij zich droeg. Justitie vervolgt C. behalve voor wapenbezit ook voor poging tot doodslag.



Maffiabaas

De Amsterdammer trof een groep met een geduchte reputatie. Gareth C. wordt in Ierland gezien als een vooraanstaand lid van het machtige misdaadsyndicaat rond maffiabaas Christy Kinahan.



C. werd in Ierland meerdere keren veroordeeld voor ernstige delicten. Hij wordt gezien als een belangrijke 'enforcer' van de organisatie: iemand die intern en extern de regels met geweld handhaaft.



Zijn Ierse vriend Daniël M. (1993) wordt gezien als één van zijn assistenten. Wat de Ieren in Amsterdam deden en wie de Engelsen zijn, is niet bekend. Hoe zij aan drie vuurwapens kwamen, is ook nog onduidelijk.



Noffel

In de Ierse media werd volop gespeculeerd over het incident, waarbij de suggestie werd gewekt dat sprake was van een doelgerichte, goed voorbereide moordaanslag. Dat blijkt onjuist, maar het is niet de eerste keer dat de Ierse en Amsterdamse onderwereld met elkaar in aanraking komen.



In Dublin werd vorig jaar de Amsterdamse crimineel Naoufal F., alias Noffel gearresteerd in een huis van de Kinahan-bende. Hij is inmiddels uitgeleverd aan Nederland, waar hij in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties.