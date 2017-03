Identiteit dodelijk slachtoffer beroving Oosterpark bekend

Door foto's van hem te publiceren heeft de politie bruikbare informatie verkregen waarmee het rechercheteam verder kan. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie zegt iedere vorm van bruikbare informatie nog goed te kunnen gebruiken. Er wordt nog altijd uitgegaan van een uit de hand gelopen straatroof.



Bekend is wel dat de man vrijdag iets heeft gekocht bij een winkel in de Kalverstraat. Hij is daar vastgelegd op camera. Uit die beelden blijkt dat hij een bril droeg, die hij in het Oosterpark niet op had.



Er zijn mogelijk vier mannen betrokken bij de overval. Geen van hen is al aangehouden. Op het stoffelijk overschot zal autopsie verricht worden om de doodsoorzaak vast te stellen.



In verband met het onderzoek naar de steekpartij was het park zaterdag het grootste gedeelte van de dag helemaal afgesloten. Omstreeks 14:45 werd het park weer vrijgegeven.