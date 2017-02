Iconische Oesterbar verkocht en mogelijk gesloten

Van der Linden: "'s Avonds kregen we het vaak nog wel vol, maar 's middags was het stil en ook het zaaltje op de bovenverdieping bleef leeg." Nu het Leidseplein de komende jaren ook nog overhoop ligt, kon de eigenaar de hoge huur niet meer opbrengen.



Hij verkocht de exploitatie aan Jan Willem Mankes, een vastgoedhandelaar aan wie hij zes jaar geleden ook al het pand had verkocht. "Met pijn in het hart," zegt hij. "Helaas is het niet geworden wat we ervan hadden gehoopt. Het Leidseplein is misschien gewoon niet meer de plek voor zo'n restaurant."