Hotelkoper vast in China na Amsterdamse megadeal

De voorzitter van de verzekeringsautoriteit die Anbang aanpakt is nu zelf onderwerp van onderzoek door de Chinese anti-corruptie-autoriteit

Of dat ook geldt voor de financiering achter de bijbehorende aandelendeal is onduidelijk. Na de arrestatie van topman Xiaohui heeft de Chinese overheid lokale banken gevraagd geen zaken meer met Anbang te doen, vanwege twijfels over de houdbaarheid van de financiering van alle vastgoedactiviteiten. Zes banken zouden al gehoor hebben gegeven aan die oproep.



Verzekeraar grossiert in vastgoed

De Chinese autoriteiten nemen daarnaast sinds dit voorjaar de hele Chinese verzekeringswereld op de korrel. Zo is de voorzitter van de verzekeringsautoriteit die nu Anbang aanpakt zelf onderwerp van onderzoek door de Chinese anti-corruptie-autoriteit. Deze Xiang Junbo is de architect van lossere verzekeringsregels in het land, die Anbang in staat stelden uit te groeien tot een wereldspeler.



Xiaohui, die zichzelf ondanks een huwelijk met de kleindochter van wijlen sterke man Deng Xiao­ping als van eenvoudige komaf afficheert, zette Anbang in 2004 op. Verzekeraar is het bedrijf al lang niet meer: Anbang grossiert de laatste jaren vooral in vastgoedtransacties.