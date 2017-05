Hoofddoek bij politie van de baan

In een bericht op het intranet van de politie wil Akerboom er 'geen misverstand over laten bestaan'. "Op dit moment constateer ik dat er duidelijk geen draagvlak is voor dit idee. De discussie polariseert de gelederen binnen en ook buiten de politie," meldt Akerboom, die voor het eerst op de kwestie reageert.



Vorige week zei de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg dat hij overweegt de hoofddoek toe te staan bij het politie-uniform. Op die manier wil hij meer allochtone agentes werven.



Debat ontspoord

Akerboom - die leiding geeft aan de Nationale Politie - is geschrokken van de heftige reacties. "Ongekend omvangrijk, emotioneel en soms over de grens.'' Ook vindt hij dat de discussie 'te weinig over de kern van de zaak gaat'. "De kern is een divers korps dat bestaat uit mensen die verschillend mogen zijn."



Volgens de politiebaas is het hoofddoekdebat totaal ontspoord. "Zowel binnen als buiten onze organisatie ging en gaat het er fel aan toe, bij voor- en tegenstanders. Dat begrijp ik, want het betreft een gevoelig onderwerp, waarover de meningen sterk uiteenlopen Maar soms, ook in ons korps, worden de normen van verdraagzaamheid en fatsoen overschreden," aldus Akerboom. "Er is in ons korps geen plaats voor discriminatie en racisme. Bij onze rol in de samenleving hoort een respectvol debat, ook over moeilijke zaken."



Meer diversiteit

Hoewel de korpschef het hoofddoekjesplan afwijst, blijft hij voorstander van meer diversiteit bij de politie. "Onze samenleving verandert ingrijpend qua samenstelling. Wij veranderen mee om onze legitimiteit en vertrouwen te behouden. We hebben veel te verliezen."



"Niet alle burgers herkennen zich in de politie, vooral niet in de grote steden. Terwijl wij er zijn voor de hele samenleving, ongeacht afkomst, geloof, ras of geslacht. We hebben daarvoor nieuw en breder vakmanschap nodig." De woordvoerder van Akerboom bevestigt het intranetbericht. "Het bericht is bedoeld voor intern gebruik en hiermee wil de korpschef zijn standpunt laten horen naar alle collega's bij de politie als het gaat om diversiteit en de hoofddoek."



