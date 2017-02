Hoofdcommissaris wil 500 extra agenten in de stad

Het huidige politieapparaat, dat sinds 2011 grofweg uit 5000 politiemensen bestaat, verzuipt volgens hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg in het werk. Dat zei hij woensdagavond in het AT5-programma Het Verhoor. "Dit apparaat is gebouwd op de 800.000 inwoners die Amsterdam rijk is, terwijl het er inmiddels dagelijks bijna 1,5 miljoen zijn," aldus Aalbersberg.



"We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zware delicten als woninginbraken, straatroven, overvallen en de aanpak van de Top 600. Op die onderdelen is Amsterdam zichtbaar veiliger geworden."



Het korps moet daarvoor echter wel voortdurend keuzes maken zegt Aalbersberg, en kan niet elke zaak meer oppakken. "Soms kun je dingen niet doen. Kijk naar het verkeer in de binnenstad." In november kondigde Aalbersberg al aan agenten uit andere stadsdelen naar het centrum te halen, om zo de drukte daar te beteugelen.



Laten liggen

"Ook wijkteams kunnen niet alles meer oppakken. Soms is er een zaak waar al een daderindicatie bij is, maar moeten we die toch laten liggen. We kiezen er nu soms noodgedwongen voor dingen niet te doen in de stad en dat is niet goed."



Hoewel het opsporen van Top 600-criminelen en onderzoek naar radicalisering en daders van liquidatie volgens Aalbersberg goed gaat, is handhavingswerk volgens hem minstens zo belangrijk. "Het gezag van de politie rust op handhaving, niet op opsporing."