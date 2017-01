Honderd mensen in Zuidoost bijeen vanwege arrestatie jongen (12)

Er waren verschillende sprekers van organisaties zoals Control Alt Delete en Black Lives Matter. De manifestatie werd donderdag eerder op de dag aangekonigd.



Met het bijeenkomen spraken de aanwezigen hun onvrede uit over het in de boeien slaan van een 12-jarige jongen afgelopen dinsdag. Hij werd aangehouden door de handhaving van de gemeente omdat hij door het winkelcentrum zou hebben gefietst, waar dit niet is toegestaan.



Raadsvragen

Toen de jongen naar zijn naam werd gevraagd zou hij geweigerd hebben een ID te laten zien en een valse naam hebben opgegeven. Vervolgens besloten de handhavers hem in de boeien te slaan. Het zorgde voor veel onrust en gemeenteraadslid Sofyan Mbarki (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld over het voorval.



Donderdagavond nam activist Jeffrey Afriyie het woord. "We zijn er klaar mee. Het werd tijd dat jullie boos werden. Laat dit de laatste keer zijn dat we onze kinderen overleveren aan mensen die ze liever opsluiten dan laten opgroeien." Hij riep de menigte op de volgende keer direct naar het politiebureau te gaan om opheldering te vragen.



Grote schrik

Jillian Emanuels sprak namens de familie. "Als 12-jarige moet je spelen, chips eten, achter meisjes aanrennen en op je playstation spelen en je vooral niet druk maken om je huidskleur." Volgens haar gaat het naar omstandigheden goed met de jongen maar is hij erg geschrokken.



Aan het eind van de manifestatie richtten de aanwezigen zich tot de agenten die aan de rand van het plein stonden. Met gebalde vuisten riep de menigte: 'Tot hier en niet verder.'