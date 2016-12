Hoe lang mag dat geknal met vuurwerk op straat nog?

Leo Groeneveld (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland)

"In principe hebben we geen bezwaar tegen vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rondom een dierenasiel of ziekenhuis. Maar we zien ook dat gemeenten gaan overdrijven, zoals Hilversum. Ook het voorstel van de Amsterdamse Partij voor de Dieren is een oneigenlijk gebruik van deze zones."



"Vuurwerk afsteken is een Nederlandse traditie. Als we mensen verbieden dit af te steken, ontnemen we hun veel plezier. Natuurlijk veroorzaakt vuurwerk ook overlast, maar laten we niet overdrijven. We worden met z'n allen wel een beetje zuur in Nederland."