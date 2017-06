Hoe 'een braaff eerlijk man' strijdt voor eerherstel

Meer bijzondere verhalen uit Alle Amsterdamse Akten vind je op deze website van het Stadsarchief.

Dat was bij de andere kapitein in het verkeerde keelgat geschoten. Een kapitein hoort op zijn schip. Johan Willem Sextroh, beroemd omdat hij in 1783 als eerste kapitein een (voor die tijd) razendsnelle Engelse pakketboot wist te kapen, had zich daarom in sterke bewoordingen uitgelaten over zijn collega.



Zo sterk zelfs, dat Vervenne er werkloos van was geraakt. Daarom wilde Vervenne dat Sextroh zijn 'lasterlijke en eerroovende' woorden terug zou nemen. Hij eiste een verklaring van goed gedrag waarin 'hij geïnsinueerde hem insinuant hout en erkent voor een braaff eerlijk man, zoo ja dan neen'.