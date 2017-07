Hockeyvereniging Xenios naar Sportpark Sloten-Oost

Vooral het snel toegenomen aantal leden sinds de eeuwwisseling was voor de club reden voor een verhuizing naar een nieuw complex in Sportpark Sloten-Oost. Het ledenaantal groeide van 500 naar 1200, waardoor het clubhuis en de drie kunstgrasvelden niet meer toereikend zijn.



Het voorstel werd gedaan door de gemeente, met het oog op het efficiënter en intensiever gebruiken van de beschikbare ruimte in Sportpark Sloten-Oost.



Watervelden

De leden van Xenios, waarvan de eerste teams uitkomen in de eerste klasse, stemden tijdens een ledenvergadering vorige week voor met een stemverhouding van 11 tegen 1.



Dit seizoen werd al een vierde hockeyveld (water) in gebruik genomen op de nieuwe locatie. Met de verhuizing kan er vanaf volgende zomer gehockeyd worden op in totaal vijf hockey watervelden.



De club gaat zelf het clubhuis realiseren. De bouw daarvan start begin 2019. De verhuizing zelf staat gepland voor mei dat jaar, vlak voor het 60-jarige jubileum van de club.



Sinds 1959 is de club gevestigd op Sportpark Sloten-West langs de Ringvaartdijk achter het oude dorp Sloten, eerst onder de naam Sarto en na de fusie met HV Badhoevedorp vanaf 1986 als Xenios.



